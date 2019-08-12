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"Рухнул до минимума": в России забили тревогу из-за новой проблемы

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Средний чек россиян при единичном походе в магазин уменьшился на 10 рублей (1,8%) в июле 2019 года и составил 546 рублей (209 грн).

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир", это самый низкий показатель с августа 2018 года, когда средний чек был 537 рублей (206 грн).

По словам президента "Ромира" Андрея Милехина, такой показатель связан с сезонным фактором – фрукты и овощи стали дешевле.

Средний чек увеличился в июле только в Дальневосточном федеральном округе – на 3,5% до 650 рублей (249 грн).

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В Москве усредненный показатель стал больше на 0,1% по сравнению с июнем, до 707 рублей (271 грн), годовой показатель стал ниже на 1,9%. В Санкт-Петербурге чек уменьшился, а 0,9%, до 698 рублей (268 грн) и вырос на 1,7% за год.

Магазины в России

Магазины в России

storyfox.ru

Кроме того, средний чек в гипермаркетах по России снизился на 5,9% в июле 2019 года по сравнению с июнем, в супермаркетах на 2,3%. В дискаунтерах он стал больше на 1,4%, в магазинах традиционной торговли на 5,7%. За год показатель в гипермаркетах уменьшился на 0,8%, в супермаркетах вырос на 6,1%, в дискаунтерах на 9,4%, в магазинах традиционной торговли на 10,6%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России курс доллара может взлететь выше 80 рублей из-за падения мировых цен на нефть до минимальных отметок.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Дудко Олег
Дудко Олег
Украина самая бедная страна Европы, стремительно догоняет беднейшие Африканские страны, скоро траву народу придется жрать, а обо сератель очень переживает о падении среднего чека в России на 0.01 процента.
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