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/Новости экономики

Рублю предсказали скорый обвал

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Курс рубля в течение ближайших месяцев может потерпеть обвал несмотря на временное укрепление валюты в начале 2019 года.

Как передает topnews, по мнению аналитиков, укрепление российской валюты в январе связано со стабилизацией геополитической обстановки вокруг РФ, однако вскоре рублю грозят новые проблемы из-за оттока капитала.

"Рубль оказался в лидерах, укрепившись практически на пять процентов с начала месяца, что неудивительно с учетом сильного ослабления российской̆ валюты в конце декабря. Однако не следует забывать о рисках — динамика курса все в большей̆ степени определяется состоянием капитального счета", — отметили эксперты.

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Аналитики ссылаются на статистику ЦБ РФ, в которой сказано, что исход из рубля был в основном связан только с погашением валютного долга, а теперь из России и российских активов просто выводят деньги.

"В прошлом году чистое погашение долга составило всего 32 миллиарда при оттоке капитала в 68 миллиардов. До конца марта, то есть до президентских выборов в Украине, российский̆ рынок, скорее всего, будет обращать больше внимания на риски, нежели на возможности роста", — сказано в отчете.

Рубль и доллар

Рубль и доллар

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, российский бюджет потерял 173 миллиарда долларов из-за международных санкций после того, как РФ оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе.

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Россия
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Южный Гарик
Южный Гарик
А где ссылки на прогнозы этих аналитиков? Если нет, то это пиздежь.... Намедни читал прогнозы Голден саш, так вот они говорят противоположное, рубль недооценен и укрепится до 62 р. К концу года....
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Cool-O-Bock O_o
Cool-O-Bock O_o
Южный Гарик, есть ссылка на топньюс.ру -- такая же помойка, как и обоз
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ржубль-ахаааа! Россия Банкрот помойка и недогосударство! Путин разорил россию и обокрал ее!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кожедуб Руслан, точно! Так обокрал, что три миллиона гастарбайтеров с Украины в Россию едут на заработки, а Одарки и Хымки на всех трассах секс-услуги за рубли оказывают. :-)))
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