Рублю предсказали скорый обвал

Курс рубля в течение ближайших месяцев может потерпеть обвал несмотря на временное укрепление валюты в начале 2019 года.

Как передает topnews, по мнению аналитиков, укрепление российской валюты в январе связано со стабилизацией геополитической обстановки вокруг РФ, однако вскоре рублю грозят новые проблемы из-за оттока капитала.

"Рубль оказался в лидерах, укрепившись практически на пять процентов с начала месяца, что неудивительно с учетом сильного ослабления российской̆ валюты в конце декабря. Однако не следует забывать о рисках — динамика курса все в большей̆ степени определяется состоянием капитального счета", — отметили эксперты.

Аналитики ссылаются на статистику ЦБ РФ, в которой сказано, что исход из рубля был в основном связан только с погашением валютного долга, а теперь из России и российских активов просто выводят деньги.

"В прошлом году чистое погашение долга составило всего 32 миллиарда при оттоке капитала в 68 миллиардов. До конца марта, то есть до президентских выборов в Украине, российский̆ рынок, скорее всего, будет обращать больше внимания на риски, нежели на возможности роста", — сказано в отчете.

Рубль и доллар ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, российский бюджет потерял 173 миллиарда долларов из-за международных санкций после того, как РФ оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе.

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