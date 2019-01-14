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Рублю предрекли падение: в чем причина

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В России с возобновлением с 15 января закупок валюты Центральным банком для Министерства финансов курс рубля может начать падать.

В ближайшие месяцы при негативном сценарии российская валюта может просесть до 70 рублей за доллар, сообщают "Известия".

В частности, Центробанк России планирует закупить валюту на 266 млрд рублей (111,8 млрд гривен), так как таков объем ожидаемых сверхдоходов от продажи нефти в январе.

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В то же время аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай отметил, что в январе влияние закупок будет незаметным, поскольку у рубля традиционно сильные позиции благодаря сезонной высокой разнице между экспортом и импортом.

При этом руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова считает, что основной причиной падения рубля станет не столько закупка валюты, сколько ожидание санкций.

По словам экспертов, в случае ослабления валюты Центробанк РФ может поднять ключевую ставку.

Рублю предрекли падение: в чем причина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

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Тема
Падение рубля в России
Место
Россия
Тег
Новости России
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