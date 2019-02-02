''Добьет россиян'': Москва признала никчемность рубля

В 2018 году российский рубль потерял более 20% к доллару и около 15% — к евро. В 2019-м негативно на его курс могут повлиять новые санкции США, трудности в американской экономике, сложная ситуация на глобальных фондовых рынках и другие факторы.

Об этом сказано в материале "Дни.ру". Опрошенные изданием эксперты призвали не расслабляться.

Управляющий директор ИК "Алго Капитал" не исключил падения курса рубля до отметки в 70 рублей за доллар. Незначительное укрепление российской валюты в первом месяце текущего года аналитик объяснил отсрочкой введения нового пакета американских санкций против России.

Многие эксперты не исключили в 2019-м повторения ситуации прошлого года, когда рубль резко терял позиции по отношению к доллару. По их мнению, рубль — слабая валюта, у которой нет крепкого фундамента в виде развитой и устойчивой к кризисам экономики.

Отмечается, что негативно на курс рубля влияет и стагнация на нефтяном рынке — цены на черное золото не растут, даже несмотря на кризис в нефтедобывающей Венесуэле. Аналитики напомнили об апреле и августе 2018 года, когда курс рубля снижался по отношению к доллару на 8-10% в течение нескольких дней. Если США введут новые ограничения, то ситуация может повториться.

"На нашем внутреннем рынке много импортных товаров, более того, даже в российской продукции есть импортные комплектующие, которые закупаются в иностранной валюте. Поэтому, если рубль слабеет, то это всегда приводит к повышению стоимости товаров и повышению инфляции. Это означает, что вырастет стоимость и топлива, и продуктов, и других товаров, которые мы приобретаем", — рассказал эксперт в сфере финансов и банковского дела Московского отделения "Опоры России" Владимир Григорьев.

Директор казначейства банка "Восточный" Константин Кочергин согласен, что главное влияние на курс рубля окажут санкции. Эксперт полагает, что в феврале стоимость российской валюты будет колебаться в районе 67,50 — 68,50 за доллар.

Рубль

Как сообщал OBOZREVATEL, российский бюджет потерял 173 миллиарда долларов из-за международных санкций после того, как РФ оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе.

Ранее аналитики предсказывали, что курс рубля в течение ближайших месяцев может потерпеть обвал несмотря на временное укрепление валюты в начале 2019 года.

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