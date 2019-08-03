"Рубль рухнул!" Портников пояснил, почему Россия не отвертится от санкций

Россия не сможет избежать второго пакета "адских санкций" США, поскольку за последние годы она нарушила все нормы международного права и не желает менять своего агрессивного курса.

Это стало наносить разрушающие удары по экономике страны, в частности по курсу российского рубля, заявил в блоге на "Радио Свобода" журналист Виталий Портников.

"Пока мы ничего не знаем о подробностях этого указа (о внедрении санкций - Ред.) американского президента – а также то, как он на самом деле скажется на состоянии российской экономики. Но сами санкционные ожидания уже традиционно бьют по рублю", –написал журналист.

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Он отметил, что президент США Дональд Трамп исчерпал свой "лимит ожидания" благоразумия российского коллеги и в канун очередного предвыборного цикла он будет максимально придерживаться законодательства.

"Новый санкционный пакет к тому же может оказаться частью политических действий, затрагивающих и противостояния российской агрессии в Украине, и действия по недопущению завершения строительства "Северного потока-2". Соответствующие предложения в Конгрессе уже звучат", – отметил журналист.

Он утверждает, что Россия и Америка не могут договориться не "не через американскую злонамеренность", а потому, что за последние годы Кремль нарушил все мыслимые нормы международного права и этики". Основными нарушениями являются аннексия Крыма, вмешательство в выборы в США и отравление Скрипалей в Солсбери.

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"И при этом в Москве, похоже, не хотят даже задуматься о последствиях своих действий", – подчеркнул Портников.

Именно это он назвал причиной продолжения противостояния Запада и Украины с Россией, и того, что она не сможет отвертеться от санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Портников рассказал, каким образом США смогут остановить "Северный поток-2".

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