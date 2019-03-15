Рубль рухнет: в России забили тревогу из-за колоссального удара США

Новые ограничительные меры Соединенных Штатов против Российской Федерации, которые известны как "санкции из ада", нанесут колоссальный удар по рублю и финансовой системе страны.

"В этом законопроекте говорится о санкциях против российского суверенного долга и российской банковской системы", – заявил российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин в интервью Znak.

По его словам, в США есть сильное сопротивление таким санкциям, поскольку в результате их реализации будет нанесен удар не только по российской, но и по мировой банковской системе.

"Банкирам не выгодно, чтобы финансовую систему кто-то резко дергал. Но если это вдруг произойдет, то это будет колоссальный удар по рублю и финансовой системе страны", – подчеркнул Крутихин.

По подсчетам экономического аналитика, соответствующий удар может быть нанесен по России уже к 2020 году.

"Если все пойдет по плану, то до конца марта эти санкции должны быть проведены через Сенат, дальше их будет одобрять Палата представителей, там будут внесены поправки. Затем где-то к августу обе палаты примут закон, его подпишет президент. Потом будут приниматься подзаконные акты. То есть эти санкции будут введены только где-то к 2020 году", – резюмировал Крутихин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции осталась в секретной части доклада.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг и другие.

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