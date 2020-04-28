Рубль просел вслед за нефтью: что ждет российскую валюту

Российский рубль подешевел по отношению к доллару. Во вторник, 28 апреля, на Московской бирже американская валюта подорожала до 74,52 руб./$.

С евро происходит похожая ситуация – его стоимость выросла до 80,87 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные биржи. Это происходит на фоне обвала на рынке нефти: сорт WTI подешевел сегодня на 15%. Для сравнения – в начале декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

"В случае ухудшения внешней конъюнктуры американская валюта может попытаться протестировать сопротивление, расположенное на уровне 75 рублей", - сказал аналитик Богдан Зварич из российского Промсвязбанка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

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