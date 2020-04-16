Рубль подешевел: сказалась неопределенность на рынке нефти

Рубль незначительно подешевел по отношению к доллару в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг, 16 апреля, и подорожал относительно евро на фоне неопределенности на рынке нефти.

Так, согласно полученным данным, по состоянию на утро доллар подорожал на 19 копеек до 75 рублей. Евро в это же время подешевел на 9 копеек до 81,56 рублей.

Заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова заявила, что курс рубля целиком и полностью зависит от ситуации на рынке нефти: подорожает "черное золото" – вырастет и курс российского рубля.

"Если же наоборот, цены будут двигаться к 20 долларам за баррель и даже ниже, укрепления рубля ждать не придется. Не помогут даже активные продажи иностранной валюты, которые проводит Банк России. Однако нового обвала курса рубля не ожидаем", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, котировки эталонных марок нефти слабо дорожают в четверг, 16 апреля, после сильного падения днем ранее на данных о росте запасов в США и на прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) о спаде глобального спроса.

Также отметим, что российский рубль вечером 15 апреля существенно подешевел по отношению к евро и доллару. На фоне очередного обвала нефти рубль показал наихудший курс за неделю.