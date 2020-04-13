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13 апреля • обновлено в 11:03
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Сделка ОПЕК не спасла рубль: сколько стоит российская валюта

2.2т
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Рубль в понедельник, 13 апреля, незначительно подорожал к доллару и евро, таким образом отреагировав на снижение добычи нефти странами ОПЕК+.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Курс доллара по состоянию на утро понедельника снизился на 0,36 копеек, до 73,38 рублей, курс евро — на 30 копеек, до 80,44 рублей.

Сделка ОПЕК не спасла рубль: сколько стоит российская валюта

Подчеркнем, что сегодня нефть подорожала на 3-4%, после того как по итогам четырех дней драматических переговоров странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи.

Сделка ОПЕК не спасла рубль: сколько стоит российская валюта

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ОПЕК+ договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти. Добычу нефти сократят на 9,7 млн баррелей в сутки.

Всего за одну неделю после начала нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией и обвала рубля инвесторы вывели из РФ более $1,4 млрд.

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Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
рубль евро доллар
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Обоз сепар )) Следит за торгами на Московской бирже )
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