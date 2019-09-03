Рубль обвалился: в России доллар взлетел выше новой отметки

В России курс доллара во вторник, 3 сентября, взлетел выше 67 рублей

В частности, американская валюта подорожала на 20 копеек, свидетельствуют результаты торгов на Московской бирже.

В то же время курс евро снизился на 1 копейку – до 73,25 рубля.

Новости Трамп обвалил рубль и фондовый рынок России

По словам экспертов "Интерфакс", изменения курса рубля к доллару на старте торгов связаны прежде всего с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок.

В частности, трейдеры продолжают оценивать динамику торговых отношений США и Китая, и неспособность двух стран согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов в отношении спроса на нефть

Курс доллара во вторник, 3 сентября, взлетел выше 67 рублей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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