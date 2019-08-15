Рубль обвалился до рекордной отметки: что произошло

В России курс доллара превысил отметку 66 рублей, а курс евро – 74 рубля впервые с апреля.

Падение российской валюты произошло на фоне снижения цен на нефть и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала, сообщает "Сегодня".

В частности, первые сделки по доллару на Московской бирже прошли в диапазоне 65,70-65,75 руб., а к 14:00 по киевскому времени достигли 66,55 руб./долл. Евро к этому времени торговался по 74,13 рубля.

Новости Трамп обвалил рубль и фондовый рынок России

"Формированию негативной динамики российского рубля в основных валютных парах, способствует нестабильная ситуация на мировых рынках капитала из-за опасений инвесторов о возможной рецессии в крупнейших экономиках мира на фоне обострившегося торгового конфликта между США и Китаем, что негативно сказывается и на динамике товарных рынков", – отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Одновременно с этим давление на нефтяной рынок оказывает опубликованная в Соединенных Штатах статистика по запасам.

Согласно отчету американского министерства энергетики, товарные запасы нефти за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей.

Курс доллара превысил отметку 66 рублей, а курс евро – отметку в 74 рубля впервые с апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%.

Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся