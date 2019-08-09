"Рубль катится в бездну": в России забили тревогу из-за обвала цен на нефть

В России курс доллара взлетел выше 65 рублей, а евро – 73 рублей из-за падения мировых цен на нефть до минимальных отметок с начала года.

При этом эксперты отмечают, что дальнейшее снижение стоимости сырья является главным фактором риска для российской валюты, сообщает "Газета.ру".

"Если котировки опустятся ниже $50 за баррель, инвесторы забеспокоятся, поддержат ли Минфин и ЦБ курс рубля продажами валюты на рынке", – заявили аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.

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По их словам, в этом случае зависимость рубля от нефти резко усилится и помешать не сможет даже эффект бюджетного правила.

В то же время аналитик "Промсвязьбанка" Богдан Зварич отметил, что в краткосрочной перспективе у рубля будет шанс не скатиться в бездну лишь в том случае, если начнется подготовка экспортеров к налоговым выплатам.

"Это может поддержать рубль и сдержать активность долларовых "быков", – резюмировал он.

В России курс доллара взлетел выше 65 рублей, а евро – 73 рублей

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%.

Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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