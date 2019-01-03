Рубль пробивает дно: Россия слабеет, а миру прочат новый кризис

Российская валюта продолжает дешеветь – впервые за два года курс превысил 71 руб/$. По данным Московской биржи 3 января курс доллара к рублю с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 2,35% – до 71,45 рубля, в последний раз подобные показатели фиксировали 16 марта 2016 года.

Что происходит с российской национальной валютой и пробьет ли она очередное дно – узнавал OBOZREVATEL.

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Что происходит с рублем

Стремительное падение российский рубль начал еще в конце ноября месяца и продолжается до сих пор, тогда аналитики пояснили, что это вызвано российской агрессией в Керченской протоке, а сама ситуация станет испытанием для российской национальной валюты. Впрочем, испытания в тот момент только начались. Если в конце ноября российская валюта торговалась на отметке 66,48 руб./$, то в среду, 26 декабря, она выросла до 68,75 руб./$

Таким образом российская валюта продемонстрировала одно из самых сильных падений за год. Более того, рубль вошел в первую десятку из 130 стран по снижению своего курса. В 2018 году он подешевел к доллару более чем на 1/5.

Причиной падения рубля стало то, что российские власти при нефти в $70-80 за баррель заставляли россиян и бизнес жить как при $40.

"Все остальное они "копили". Называется такая абсурдная политика: "бюджетное правило". Это значит – собирали в виде налогов с экономики и "замораживали" на счетах в ЦБ, не пуская деньги в дальнейший оборот. Четверть полученных за 11 месяцев этого года на свои счета денег Минфин просто оставил на них – 4,5 трлн рублей", – говорится в сообщении Telegram-канала СерпомПо.

Однако настоящей бедой для России стало решение властей по задержанию иностранных капиталов: повышение ставки ЦБ и по облигациям Минфина, прекращение скупки валюты Минфином "с рынка".

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"Это не привело к сокращению утечки, но сильно ударило по внутренним инвесторам – сумма свободных денег резко сократилась, кредиты стали дороже. Российские власти собственными руками в 2018 году удушили экономический рост в стране и угробили рубль", – отмечается в публикации.

Тенденцию к падению российская валюта сохранила и после Нового Года, по данным Московской биржи 3 января курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2,35%, до 71,45 руб./$.

Отмечается, что в последний раз курс доллара был выше 71 рубля 16 марта 2016 года.

По словам российского экономиста Дмитрия Некрасова, текущее снижение курса рубля в основном зависит от цены на нефть, которая за последние пару месяцев значительно упала.

"Сказать, что будет с курсом рубля – это вопрос исключительно на 90% связанный с нефтью, а уже потом только с санкциями и всем остальным. Если нефть будет дальше падать, то и курс рубля вместе с ним, это очевидно", – сказал экономист OBOZREVATEL, отметив, что перспективы дальнейшего падения цен на "черное золото" достаточно велики

С мнением Некрасова несколько не согласен российский предприниматель и политик Константин Боровой. По его словам, фактически доллар больше почти не связан с экономической деятельностью России, а вся ситуация очень напоминает то, что было в Советском Союзе.

"Сейчас курс доллара определяется только внутренней политикой. То есть, сколько напечатать денег, незаработанных. Даже от стоимости нефти рубль зависит меньше, чем это было, пока Россия была в рамках рыночной экономики и все регулировалось реальными экономическими отношениями", – рассказал российский предприниматель OBOZREVATEL

По его мнению, Кремлю выгодно, чтобы курс был повыше, а граждане сдавали свою валюту.

"Все-таки они ее зарабатывают, и доля заработанной и полученной валюты довольно высока. Во всяком случае, она видна на фоне нефтяных доходов", – отметил Боровой.

Инфляция неизбежна?

Согласно прогнозам, в 2019 году будет наблюдаться рост цен практически на все товары. Главной причиной инфляции называют повышение НДС и произошедшее в 2018 году ослабление рубля.

По мнению аналитика Гирея Бекирова, НДС повышают из-за снижения объема налоговых сборов, чтобы компенсировать убытки. Это может повысить стоимость товара для потребителя максимум на 3%, но в реальности она вырастет примерно на 10–15%, в первую очередь на импортные товары.

Чем полезна инфляция для кремлевского правительства пояснил Константин Боровой: "Инфляция регулирует отношения с пенсионерами, с госслужащими. Это зарплаты и пенсии. Фактически ничего не надо делать, содержательная часть пенсий и зарплат существенно снижается и по существу государство получает прибыль. Недаром Путин на последней пресс-конференции хвалился профицитным бюджетом. Он мог бы сделать его профицитным не на 1,5-2%, а на 10-50%. Это не фокус".

При этом, Дмитрий Некрасов все же не видит никаких факторов, которые бы могли поднять цены на продукты в России аж до 15%, по его словам, для этого должно случится что-то совсем катастрофическое.

"Что касается инфляции, то за прошлый год она была приблизительно 4%. Понятно, что сильная девальвация приведет к повышению уровня инфляции, плюс у нас еще НДС повысили на 2%, что само по себе оказывает влияние на инфляцию, но уровня в 10-15% инфляция не достигнет. Я удивлюсь даже если она будет на уровне 6-7%, потому что в экономике есть много дефляционных факторов, поэтому я бы не ожидал существенного поднятия цен", – считает он.

Мировой кризис на подходе?

Аналитики не исключают повторения в России кризиса 2008-го года. По мнению Бекирова, экономические проблемы РФ связаны прежде всего с геополитическим кризисом.

"Фиксируется кризис потребления, который связан со снижением платежеспособности населения, денежная масса "схлопывается", останавливает движение. Это продолжается с 2014 года. Идет изменение глобальной модели экономики: от единой финансовой системы к условно региональным системам, мощным местным экономикам. Кризис еще не вошел в острую фазу. Эксперты прогнозируют падение международных рынков и повторение кризиса 2008 года в будущем году, но более растянутого по времени. В течение двух лет остановятся все капиталы", - считает он.

В комментарии OBOZREVATEL российский экономист также подтвердил, что риски глобального мирового кризиса в 2019 году достаточно высоки.

"Во-первых, в среднем за последние сто лет рост американской экономики подряд составлял порядка 70 или 80 кварталов, а сейчас она уже растет 115 кварталов подряд. Во-вторых, глобальные кризисы происходят с определенной периодичностью, которая составляет 7-8 лет, а с прошлого кризиса прошло уже 10 лет", – говорит Некрасов.

По его мнению, цены на нефть также падают в ожидании мирового кризиса, и если это все же произойдет, это повлияет на все, в том числе и на российскую экономику.

"А в целом, если цены на нефть радикально не изменится, не произойдет глобальных катаклизмов, то предпосылок для внутреннего российского кризиса я не вижу. У нас останется вялотекущий околонулевой рост, это можно называть стагнацией или медленным ростом, но если не будет никаких внешних шоков, то быстро расти российская экономика не будет, но и падать ей тоже не с чего", – утверждает россиянин.

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