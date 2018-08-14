"Рубль будет по 100": у Путина признали, что санкции США "сломают" Россию

В России из-за анонса новых санкций США уже несколько дней обваливается финансовый рынок. Одним из ответов Вашингтону может стать ограничение Москвой расчетов в долларах, но эксперты уже предупредили, что такой план обречен на провал.

"Все объявления о новых санкциях спровоцировали панику на финансовом рынке. Распродажи российских бумаг и скупка валюты активно шли в четверг и пятницу на минувшей неделе. В понедельник, 13 августа, доллар протестировал уровень в 68 рублей, евро подбирался к 78 руб." - сказано в материале издания Газета.ru.

Российские эксперты опасаются даже более радикальных шагов со стороны американских властей.

"Теоретически Соединенные Штаты могут ввести санкции против Центрального Банка России, подобные прецеденты в истории уже были — в частности, блокировались счета Центробанка Ирана", — считает аналитик "Финам" Алексей Коренев.

Финансовый консультант Teletrade Михаил Грачев полагает, что санкции США против Банка России могут заключаться в заморозке активов российского ЦБ и отключении от международных платежных систем, что затруднит обслуживание государственного долга. Впрочем, многие аналитики считают такой вариант маловероятным.

"Санкции против центробанков со стороны США практически немыслимы, так как центробанки мира обеспечивают ликвидность американскому доллару, котируя национальные валюты против "американца". Это было бы равносильно выстрелу в ногу", — отмечает эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.

В то же время санкции против российских госбанков эксперты считают весьма вероятным сценарием. В этом случае, карты Visa и Mastercard, эмитированные госбанками, попавшими под санкции, будут заблокированы, а банки фактически будут лишены возможности совершать безналичные операции в долларах.

"Практически со 100-процентной вероятностью любые подобные действия США приведут к резкому обвалу рубля. Выходов у ЦБ будет немного — отпустить рубль в свободное падение с точкой остановки далеко за 100 рублей или ввести валютное регулирование, которое через некоторое время может породить теневой валютный рынок", - сказано в материале.

Аналитики прогнозируют, что Центробанку РФ придется прибегнуть к замораживанию вкладов в иностранной валюте или их конвертации по принудительному невыгодному для вкладчиков курсу. Впрочем, пока что не понятно, какие из предложенных мер дойдут до реализации.

"Маловероятно, что, к примеру, будет введен запрет на расчеты в долларах для российских банков или отменены рейсы "Аэрофлота" в Северную Америку", — предполагает аналитик "Финам" Алексей Коренев.

Первый пакет ограничительных мер будет введен уже 22 августа. Он предполагает запрет на поставку в РФ оружия, электронных устройств и иной продукции двойного назначения. Второй этап Госдеп обещает спустя три месяца, если РФ не даст гарантии неприменения химического оружия и согласится на независимую проверку отдельных военных объектов инспекторами ООН. Во втором пакете — снижение уровня дипломатических отношений, приостановка прямых полетов в США, ограничение экспортно-импортных операций и пр.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов РФ Антон Силуанов уже пригрозил, что в ответ на санкции Россия продолжит избавляться от американских ценных бумаг и увеличивать расчеты в национальной валюте.