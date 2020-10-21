Рожкову вместо увольнения лишили части полномочий

Валентина Гембарская Экономика 12:22, 21.10.2020 Обновлено: 12:42, 21.10.2020

Первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову лишили полномочий по регулированию банковской сферы.

Об этом она сама рассказала OBOZREVATEL. По ее словам, произошло это путем преобразования вертикали подчинения. У Рожковой осталось три подразделения, основные же функции регулирования передали другим департаментам, на которые она не будет влиять.

По данным ЭП, своим решением правление НБУ изменило структуру регулятора, создав в нем новую вертикаль подчинения.

В нее вошли:

  • Департамент методологии регулирования деятельности банков,

  • Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений,

  • Управление защиты прав потребителей финансовых услуг,

  • Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.

"Правление НБУ забрало из подчинения Рожковой 6 ключевых для надзора за банковским рынком департаментов и передало ей 3 подразделения, которые не играют существенного значения в регулировании банков", – пишет издание.

Ранее в подчинении Рожковой было 7 структурных подразделений: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг, Департамент финансового мониторинга, Департамент лицензирования, Департамент методологии регулирования деятельности банков и Департамент аналитики и надзорных технологий.

Отмечается, что все эти департаменты, кроме Департамента методологии регулирования деятельности банков, теперь перешли в вертикаль управления Шевченко. Теперь в подчинении главы правления НБУ Шевченко 15 подразделений – это почти половина всех структурных единиц НБУ.

Что предшествовало

5 октября Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и замглавы Нацбанка Дмитрию Сологубу.

"...за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины, решила: объявить выговор Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Выразить недоверие Рожковой и Сологубу", – сообщили в НБУ.

Как рассказал член Совета НБУ Василий Горбаль, Совет НБУ выразил им недоверие и объявил выговор за публичные высказывания в СМИ. Решение приняли практически единогласно.

"Такое решение было связано с недавними публичными выступлениями Сологуба и Рожковой. Надо понимать, что банк – это прежде всего доверие. А последние интервью Сологуба и Рожковой были очень неоднозначно восприняты как экспертной средой, так и международными партнерами", – сообщил Горбаль.

Впоследствии на инцидент отреагировала и сама Рожкова и обвинила НБУ во внутренней цензуре.

"Но поверьте, ничего крамольного, чтобы шло в разрез с "генеральной линией партии" не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации?! Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка", – написала она.

15 октября Рожкова заявила, что после получения выговора от наблюдательного совета НБУ продолжает выполнять свои обязанности.

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