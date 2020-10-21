Рожкову вместо увольнения лишили части полномочий

Первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову лишили полномочий по регулированию банковской сферы.

Об этом она сама рассказала OBOZREVATEL. По ее словам, произошло это путем преобразования вертикали подчинения. У Рожковой осталось три подразделения, основные же функции регулирования передали другим департаментам, на которые она не будет влиять.

По данным ЭП, своим решением правление НБУ изменило структуру регулятора, создав в нем новую вертикаль подчинения.

В нее вошли:

Департамент методологии регулирования деятельности банков,

Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений,

Управление защиты прав потребителей финансовых услуг,

Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.

"Правление НБУ забрало из подчинения Рожковой 6 ключевых для надзора за банковским рынком департаментов и передало ей 3 подразделения, которые не играют существенного значения в регулировании банков", – пишет издание.

Ранее в подчинении Рожковой было 7 структурных подразделений: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг, Департамент финансового мониторинга, Департамент лицензирования, Департамент методологии регулирования деятельности банков и Департамент аналитики и надзорных технологий.

Отмечается, что все эти департаменты, кроме Департамента методологии регулирования деятельности банков, теперь перешли в вертикаль управления Шевченко. Теперь в подчинении главы правления НБУ Шевченко 15 подразделений – это почти половина всех структурных единиц НБУ.

Что предшествовало

5 октября Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и замглавы Нацбанка Дмитрию Сологубу.

"...за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины, решила: объявить выговор Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Выразить недоверие Рожковой и Сологубу", – сообщили в НБУ.

Как рассказал член Совета НБУ Василий Горбаль, Совет НБУ выразил им недоверие и объявил выговор за публичные высказывания в СМИ. Решение приняли практически единогласно.

"Такое решение было связано с недавними публичными выступлениями Сологуба и Рожковой. Надо понимать, что банк – это прежде всего доверие. А последние интервью Сологуба и Рожковой были очень неоднозначно восприняты как экспертной средой, так и международными партнерами", – сообщил Горбаль.

Впоследствии на инцидент отреагировала и сама Рожкова и обвинила НБУ во внутренней цензуре.

"Но поверьте, ничего крамольного, чтобы шло в разрез с "генеральной линией партии" не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации?! Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка", – написала она.

15 октября Рожкова заявила, что после получения выговора от наблюдательного совета НБУ продолжает выполнять свои обязанности.