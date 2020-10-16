Рожкову не уволят из НБУ 16 октября

Валентина Гембарская Экономика 10:20, 16.10.2020 Обновлено: 10:29, 16.10.2020

Совет Национального банка Украины в пятницу, 16 октября, не сможет уволить заместителя главы Нацбанка Екатерину Рожкову из-за отсутствия кворума.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в Совете НБУ. По его словам, сегодняшнее заседание пришлось отменить. До этого в СМИ появилась информация, что в пятницу примут решение об увольнении Рожковой.

По другому сценарию, Совет НБУ может принять решение о перераспределении полномочий между членами правления, передает ЭП.

"Членам старой команды – Рожковой и Дмитрию Сологубу – отдадут административные функции, лишив их влияния на регулирование банковской деятельности или формирования монетарной политики", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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