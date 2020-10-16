Рожкову не уволят из НБУ 16 октября
СМИ распространили информацию, что заместительницу главы НБУ собираются уволить
Собеседник OBOZREVATEL опроверг этот тезис
По его словам, в Совете НБУ нет кворума
Совет Национального банка Украины в пятницу, 16 октября, не сможет уволить заместителя главы Нацбанка Екатерину Рожкову из-за отсутствия кворума.
Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в Совете НБУ. По его словам, сегодняшнее заседание пришлось отменить. До этого в СМИ появилась информация, что в пятницу примут решение об увольнении Рожковой.
По другому сценарию, Совет НБУ может принять решение о перераспределении полномочий между членами правления, передает ЭП.
"Членам старой команды – Рожковой и Дмитрию Сологубу – отдадут административные функции, лишив их влияния на регулирование банковской деятельности или формирования монетарной политики", – говорится в статье.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 октября Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и замглавы Нацбанка Дмитрию Сологубу.
Член Совета НБУ Василий Горбаль назвал причину такого решения.
Позже Рожкова заявила, что она и ее коллега Сологуб получили выговор от наблюдательного совета за комментарии для СМИ.
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что решение выразить недоверие и объявить выговор заместителям главы регулятора имеет "воспитательный характер".
15 октября Рожкова заявила, что после получения выговора от наблюдательного совета НБУ продолжает выполнять свои обязанности.