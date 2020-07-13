Рожкова сообщила о встрече с Зеленским после отставки Смолия
Президент Владимир Зеленский провел встречу с членами правления Нацбанка после отставки его главы Якова Смолия.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова.
"Конкретные фамилии с нами не обсуждались. Мы говорили скорее о том, что для рынка – и внутреннего, и внешнего – очень важна неизменность политики НБУ", – прокомментировала она встречу.
По словам Рожковой, члены правления также назвали Зеленскому качества, которыми должен обладать потенциальный кандидат на должность главы Нацбанка.
"По нашему мнению, во-первых, это должен быть профессионал, который будет согласен со стратегическим видением реформ Нацбанка. Во-вторых, это должен быть технократ без политических амбиций. В-третьих, это должен быть человек с железными нервами. Мы надеемся, что президент выберет достойного кандидата", – отметила и.о. главы НБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". По его словам, в течение длительного времени на регулятора осуществлялось "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.
Вероятно, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с Зеленским, с которым у него был конфликт.
Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила его в отставку.
Временно обязанности главы НБУ будет выполнять Рожкова.