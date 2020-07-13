Рожкова сообщила о встрече с Зеленским после отставки Смолия

Валентина Гембарская Экономика 11:51, 13.07.2020

Президент Владимир Зеленский провел встречу с членами правления Нацбанка после отставки его главы Якова Смолия.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Конкретные фамилии с нами не обсуждались. Мы говорили скорее о том, что для рынка – и внутреннего, и внешнего – очень важна неизменность политики НБУ", – прокомментировала она встречу.

По словам Рожковой, члены правления также назвали Зеленскому качества, которыми должен обладать потенциальный кандидат на должность главы Нацбанка.

"По нашему мнению, во-первых, это должен быть профессионал, который будет согласен со стратегическим видением реформ Нацбанка. Во-вторых, это должен быть технократ без политических амбиций. В-третьих, это должен быть человек с железными нервами. Мы надеемся, что президент выберет достойного кандидата", – отметила и.о. главы НБУ.

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