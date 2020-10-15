Рожкова сказала, уйдет ли в отставку после публичного выговора

Роман Груша Экономика 13:39, 15.10.2020

Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что после получения выговора от наблюдательного совета НБУ продолжает выполнять свои обязанности.

"Согласно последней официальной коммуникации НБУ, я и Дмитрий Сологуб продолжаем выполнять свои обязанности. По состоянию на сегодня – да, я работаю", – сообщила Рожкова в интервью liga.net.

Заместитель главы Национального банка Украины подчеркнула, что пока не писала заявление об отставке и даже не думала об этом после получения выговора от Совета НБУ.

Рожкова также прокомментировала полученный от наблюдательного совета регулятора выговор.

"Причин для этого не было. Закон о Национальном банке 2015 года заложил основы для создания в Украине реально независимого центрального банка. Для того, чтобы он действительно был таковым нужна преемственность политик и реальная независимость правления. Когда никто из членов правления не боится высказывать свое мнение, даже если оно не сходится с мнением остальных. Иначе коллегиальность принятия решений можно поставить под сомнение, а правление превратится в орган для штампования решений вместо площадки для дискуссий", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что решение выразить недоверие и объявить выговор заместителям главы регулятора имеет "воспитательный характер".

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Экономика

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