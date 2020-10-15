Рожкова сказала, уйдет ли в отставку после публичного выговора

Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что после получения выговора от наблюдательного совета НБУ продолжает выполнять свои обязанности.

"Согласно последней официальной коммуникации НБУ, я и Дмитрий Сологуб продолжаем выполнять свои обязанности. По состоянию на сегодня – да, я работаю", – сообщила Рожкова в интервью liga.net.

Заместитель главы Национального банка Украины подчеркнула, что пока не писала заявление об отставке и даже не думала об этом после получения выговора от Совета НБУ.

Рожкова также прокомментировала полученный от наблюдательного совета регулятора выговор.

"Причин для этого не было. Закон о Национальном банке 2015 года заложил основы для создания в Украине реально независимого центрального банка. Для того, чтобы он действительно был таковым нужна преемственность политик и реальная независимость правления. Когда никто из членов правления не боится высказывать свое мнение, даже если оно не сходится с мнением остальных. Иначе коллегиальность принятия решений можно поставить под сомнение, а правление превратится в орган для штампования решений вместо площадки для дискуссий", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 октября Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и замглавы Нацбанка Дмитрию Сологубу.

Член Совета НБУ Василий Горбаль назвал причину такого решения.

Позже Рожкова заявила, что она и ее коллега Сологуб получили выговор от Наблюдательного совета за комментарии для СМИ.