Рожкова отреагировала на выговор НБУ

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что она и ее коллега Дмитрий Сологуб получили выговор от наблюдательного совета из-за комментария для СМИ.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. По ее словам, поводом стала публикация KyivPost о Национальном банке.

"Но поверьте, ничего крамольного, чтобы шло в разрез с "генеральной линией партии" не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации?! Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось "ночью вызывающе топором". То есть за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон", – написала замглавы НБУ.

Напомним, что 5 октября Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и замглавы Нацбанка Дмитрию Сологубу.

Позже член Совета НБУ Василий Горбаль назвал причину такого решения.