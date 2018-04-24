Розенко рассказал, когда у украинцев заберут субсидии

Украина пока не будет отказываться от системы субсидирования. Украинцы продолжат получать коммунальные скидки до тех пор, пока не увеличится уровень благосостояния.

Об этом заявил вице-премьер Павел Розенко, сообщает УНН. "Украина пока не может отказаться от субсидий, программа системы субсидий доказала свою эффективность. Количество субсидиантов может сократиться только в одном случае - когда уровень жизни украинцев будет доходить до того уровня, что они смогут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, пока этого нет, субсидии будут существовать ", - сказал Розенко.

К слову, коммунальные скидки в этом году обойдутся бюджету страны примерно в 70 млрд грн.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о том, кто в результате перерасчета скидки может остаться без помощи от государства. Уже в мае субсидии может лишится каждая пятая семья, считают эксперты.

Напомним, уже в 2019 году украинцы смогут получать субсидии на банковские карты. При этом, вероятнее всего, деньги будут целевыми. То есть потратить их можно будет только на оплату коммуналки. И если раньше субсидия назначалась на социальный норматив, а тем, кто тратил меньше, деньги перечисляли на следующий месяц, то в этом году правительство приняло решение предоставлять "скидку" на объем реального потребления, но если он не превышает норму.