'Роттердам+' возвращает стабильность тарифов на электричество для промышленности, – депутат

В возвращении формулы "Роттердам+" сегодня заинтересована прежде всего отечественная промышленность, поскольку формула позволяет четко прогнозировать стоимость электроэнергии и убирает ручное регулирование на рынке электроэнергии. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Теперь цена электроэнергии для них будет более прогнозируемой, а значит можно будет более эффективно планировать производство. Граждане также окажутся в выигрыше, ведь "Роттердам+" гарантирует стабильность тарифов на электричество. А вот коррупционеры от энергетики наоборот – проиграют, ведь с приходом "Роттердам+" ручному управлению тарифами приходит конец", – сказал он.

Шпенов назвал возвращение формулы "Роттердам+" хорошим знаком для украинского энергетического рынка. "В выигрыше окажутся все участники, включая государство, которое сможет, наконец, получать прибыль. В убытках останутся только лоббисты Коломойского, но это скорее хорошо, чем плохо", – считает народный депутат.

Напомним, ранее Министерство энергетики сообщило, что ПАО "Центрэнерго" подписало контракт с "ДТЭК Энерго" на поставку украинского угля без посредников по цене, привязанной к импортному паритету.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.