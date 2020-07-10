Рост тарифов на передачу электроэнергии ухудшит позиции украинских металлургов, – депутат

Повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к росту себестоимости продукции отечественных экспортеров и ухудшит их позиции на мировых рынках. Об этом заявила народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Криворучкина, сообщает "politeka.net".

"Увеличение тарифов однозначно приведет к росту себестоимости, а цены на большинство продукции сейчас даже имеют тенденцию к падению. Если мы говорим о железорудном сырье, если мы говорим о металлопродукцию, то тенденция намечена к снижению вследствие сокращения спроса. Если снижаются ценовые параметры продукции, себестоимость растет, вполне логично, что это уменьшение прибыли и, как следствие, налоговых поступлений в бюджет", – сказала она.

По мнению депутата, рост тарифов на электроэнергию и как следствие увеличение себестоимости продукции металлургов, ослабит их позиции на мировых рынках.

"Безусловно, рост себестоимости – это очень весомый фактор, который усиливается неблагоприятной конъюнктурой мирового рынка и снижением ценовых параметров продукции", – отметила Криворучкина.

Напомним, Нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг инициирует повышение в 2 раза тарифов НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, связав это с выполнением Меморандума правительства с инвесторами в "зеленую" энергетику. Ранее горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" прогнозировал увеличение стоимости электроэнергии для комбината на 11% после возможного увеличения Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) тарифа национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2,1 раза до 32 8 коп./КВт-час, что приведет к дополнительным расходам комбината в размере 2 млн долларов/месяц.