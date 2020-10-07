Рост ставок эконалога не обеспечил эффективного использования средств – эксперты ЕВА

Эксперты Европейской бизнес-ассоциации призвали украинских депутатов в ближайшее время рассмотреть и принять законопроекты №3543−1, №3631 и №3632 - об экологическом налоге и реформе экологических финансов. Пока законов нет, ставки эконалога, который платят украинские предприятия, выросли в десятки раз, но деньги уходят не на защиту окружающей среды, а растворяются в бюджете.

Об этом идет речь в письме экспертов ассоциации, которые рассмотрели перечень законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде, и выделили инициативы, принятие которых окажет положительное влияние на деятельность бизнеса уже в краткосрочной перспективе, пишет "Новое время".

"В последние годы ставки эконалога растут в десятки раз. Но полученные средства используются неэффективно и растворяются в бюджете. Эти законопроекты направлены реформировать три основные составляющие — обеспечение целевого использования средств, поэтапного корректировки ставок и способствовать дальнейшей гармонизации украинского законодательства с европейскими нормами", — отметили в Ассоциации.

Еще одним важным законопроектом для депутатов является проект о реформе государственного экологического контроля, который предлагает сконцентрировать все функции экологического надзора и контроля в одном органе, к которым было множество претензий от экологических экспертов. "Из документа следует убрать противоречивые положения, касающиеся проведения проверок и правоохранительного статуса органа", - указали в ЕВА.

Ранее координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Ольга Бойко заявила, что из 3,8 млрд грн экологического налога, уплаченного предприятиями в 2019 году, на природоохранные мероприятия фактически было потрачено только 157,5 млн грн. "Экологический налог в Украине – просто один из источников наполнения бюджета", - констатировала эксперт.

Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.

В свою очередь, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Циганок заявила, что денежным средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.