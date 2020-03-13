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13 марта • обновлено в 11:52
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В Украине подорожал доллар: что будет с ценами на технику

2.7т
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Падение курса гривни на фоне нестабильности на рынке нефти и вспышки коронавируса, непременно отразится на цене импортных электротоваров и гаджетов и их временном дефиците.

Как сообщают "Факты" с ссылкой на пресс-службу компании MOYO, в особенности это ситуация коснется продукции, которая собирается в Китае из-за временных логистических трудностей как внутри Китая, так и за его пределами.

В Украине подорожал доллар: что будет с ценами на технику

newsroom.su

В основном подорожают мелкие гаджеты, технологически сложные в производстве аксессуары и электроника, сборка которой происходит из большого набора комплектующих.

В Украине, скорее всего, пострадают в первую очередь производства, которые зависят от комплектующих, поставляемых из Китая. В то же время, по прогнозам экспертов, подешевеет продукция, которую Украина экспортирует. Это связано с падением спроса в странах, где коронавирус уже в активной фазе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины в пятницу, 13 марта, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,85 грн/$. За день американская валюта подорожала на 23 копейки.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Тег
Импорт
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