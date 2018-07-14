Как в Украине растет экономика: инфографика по областям

В Украине в 2017 году темпы роста валового регионального продукта в сравнительных ценах превысили показатели 2013-го в 8 областях и Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, отметив, что подобные данные публикуются впервые.

"Валовой региональный продукт 8 областей и Киева в 2017 году уже превысил показатели 2013 года. И это в сопоставимых ценах. За время оккупации Донецкая область потеряла в объемах 62% производимой продукции/оказанных услуг, Луганская область потеряла 70%" - рассказал он.

Так, самые большие темпы роста ВРП в 2017-м в сравнительных ценах к 2013 году продемонстрировали Житомирская (109,8%), Винницкая (109,47%), Волынская (107,69%) и Хмельницкая области (107,64%).

"В таблице можно четко увидеть эффект блокады в начале 2017 года и как он повлиял на показатели ВРП Донецкой и Луганской областей", - отметил Компаниец.

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