Рост безработицы в Украине спровоцировал снижение зарплат до 30%, – исследование

За время карантина в Украине существенно вырос уровень безработицы – из-за закрытия бизнеса, кадровых сокращений и массового возвращения домой гастарбайтеров из-за рубежа. Это, в свою очередь, спровоцировало снижение заработных плат для работающих украинцев. Об этом, ссылаясь на результаты опросов KPMG и Work.uа, сообщает 24 канал.

Так, журналисты издания констатируют, что по данным опроса KPMG, 8% украинских компаний уже сократили персонал, а 21% планируют это сделать. Похожие данные приводятся и в опросе Work.uа: 6% работодателей сказали, что вынуждены были сократить штат, 16% держат сотрудников в неоплачиваемом отпуске.

"По состоянию на 1 июня 2020 года только на официальном учете в Службе занятости находилось 514 тысяч безработных (только за май зарегистрировались 140 тысяч!). Такие данные привел премьер-министра Украины Денис Шмыгаль. Реальная же цифра – примерно 2,5-2,8 миллиона! Многие украинцы не становятся на учет в Службе занятости. Плюс сработал "внешний" фактор – в первые пять месяцев 2020 года в Украину вернулись около 1 миллиона работников. И только каждый двадцатый вновь поехал за границу после ослабления карантина ", - сообщают журналисты.

Рост числа безработных создает высокую конкуренцию за рабочие места. Это позволяет работодателям завышать требования к потенциальным работникам и "удешевлять" вакансии, что существенно снижает уровень зарплат в Украине.

По данным опроса KPMG, уже в первые два месяца карантина почти 40% украинских компаний сократили зарплаты на 20-30%. И этот негативный процесс будет проходить в ближайшие месяцы, так как 35% работодателей планируют также уменьшать работникам размер оплаты труда.