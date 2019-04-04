Россию ждут самые жесткие санкции: США раскрыли свой замысел

В США приготовили самые жесткие санкции против России за все время действия ограничений.

Американские сенаторы республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен опубликовали внесенный ими в конгресс законопроект Deter act.

Сенаторы предлагают ввести ограничительные меры за вмешательство РФ в выборы США.

Они включают:

Запрет или ограничения на использование корреспондентских счетов в США двух или более из пяти российских системных банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка;

Запрет на все операции с госдолгом России, включая гособлигации, а также со всеми долговыми обязательствами госкомпаний;

Блокировку всех американских активов российских топ-политиков и олигархов, а также отказ им в визе и депортация из США;

Запрет на любые новые инвестиции в российский топливно-энергетический сектор гражданам США и с территории США;

Через полгода после введения санкций в конгрессе должен быть представлен доклад об активах и имуществе президента РФ Владимира Путина и его окружения. Доклад должен быть публичным, но может включать секретную часть.

Владимир Путин 24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий в среду, 3 апреля, внесли на рассмотрение Конгресса Соединенных Штатов законопроект, содержащий возможность введения жестких санкций в отношении России.

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