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МирСпорт

/Новости экономики

Россию ждут самые жесткие санкции: США раскрыли свой замысел

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В США приготовили самые жесткие санкции против России за все время действия ограничений.

Американские сенаторы республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен опубликовали внесенный ими в конгресс законопроект Deter act.

Сенаторы предлагают ввести ограничительные меры за вмешательство РФ в выборы США.

Они включают:

  • Запрет или ограничения на использование корреспондентских счетов в США двух или более из пяти российских системных банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка;

  • Запрет на все операции с госдолгом России, включая гособлигации, а также со всеми долговыми обязательствами госкомпаний;

  • Блокировку всех американских активов российских топ-политиков и олигархов, а также отказ им в визе и депортация из США;

  • Запрет на любые новые инвестиции в российский топливно-энергетический сектор гражданам США и с территории США;

  • Через полгода после введения санкций в конгрессе должен быть представлен доклад об активах и имуществе президента РФ Владимира Путина и его окружения. Доклад должен быть публичным, но может включать секретную часть.

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Владимир Путин

24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий в среду, 3 апреля, внесли на рассмотрение Конгресса Соединенных Штатов законопроект, содержащий возможность введения жестких санкций в отношении России.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Теги
РоссияСШАсанкции Новости России
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Арест активов российских олигархов в США..... Жёстко !!!. Ну да и хер с ними )))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Заглавие не верное, не "жёсткие", а полезные санкции
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
В сети высмеяли новые санкции пендосов и то как хохлы кажды день подхрюкивают хозяевам дроча на ссанкции.
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