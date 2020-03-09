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9 марта • обновлено в 10:17
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Россию ждет дефицит и резкий обвал рубля из-за нефти – Fitch

10.4т
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Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.

"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в комментарии "РИА Новости".

Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля

Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля

Коллаж

После обвала цен на нефть упал и курс рубля. Так, доллар вырос до 72,91 рубля, а евро до 82,2 рубля, достигнув своего максимума с начала 2016 года.

Цены на нефть Brent

Цены на нефть Brent

profinance

Курс рубля

Курс рубля

profinance

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Теги
нефть Организация экспортеров нефти (ОПЕК)
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Червоний Данило
Червоний Данило
я кaцaпaм предсказывал доллар по 100 рублей, а они клoyны смеялись как им-бы. мол их гарант путин этого не допустит. мол у них много газа и нефти. на что я им ответил - так вы же газо-углеводородные пpocти-тyтки. а спрос на пpocти-тyтoк есть тогда, когда она в форме :) а россия что, уже пoизнocилcь за последние 7 лет! тyпee страны чем россия, не cыcкaть. все страны как то дружат, какие то договора, контракты подписывают, а yб-oгaя россия тихо в стороне что то стоит и кy-кapeкaет.
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Ничяво ольгинцы ваш Путька запишет в конституцию цену на нефть 142$ и всё будет пучком или пуком хаха!!
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к сармат
к сармат
Опущенный путенский быдлятник сдыхает на ПОМОЯХ
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