Россию заподозрили в финансировании ливийских боевиков: что случилось

Власти Мальты конфисковали крупную партию неофициальных ливийских банкнот, которые вероятно шли с России для финансирования ливийских боевиков.

Как сообщает Times of Malta, средства предназначались генералу Халифу Гафтару, войска которого ведут наступление против поддерживаемого ООН правительства Ливии, которое находится в Триполи.

ливийский динар

"Власть Мальты задержала крупную партию неофициальной ливийской валюты, как считается, предназначалась для полевого командира Халифа Гафтара, который ведет наступление южнее Триполи", - говорится в сообщении.

Считается, что наличные происходят с российской монетного двора, который печатал деньги для непризнанного ливийского правительства, базирующаяся в городе Байда.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, около 35 наемников из России погибли на войне в Ливии, хотя РФ официально не участвует в конфликте.

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