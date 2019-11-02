Россию заподозрили в финансировании ливийских боевиков: что случилось

Власти Мальты конфисковали крупную партию неофициальных ливийских банкнот, которые вероятно шли с России для финансирования ливийских боевиков.
Как сообщает Times of Malta, средства предназначались генералу Халифу Гафтару, войска которого ведут наступление против поддерживаемого ООН правительства Ливии, которое находится в Триполи.
ливийский динар
"Власть Мальты задержала крупную партию неофициальной ливийской валюты, как считается, предназначалась для полевого командира Халифа Гафтара, который ведет наступление южнее Триполи", - говорится в сообщении.
Считается, что наличные происходят с российской монетного двора, который печатал деньги для непризнанного ливийского правительства, базирующаяся в городе Байда.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, около 35 наемников из России погибли на войне в Ливии, хотя РФ официально не участвует в конфликте.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!