Россию уличили в хитрости ради избежания санкций

Российская алюминиевая компания "Русал" назначила независимого неисполнительного директора Жана-Пьера Тома своим новым председателем.

Соответствующее назначение состоялось в рамках согласованной реструктуризации в обмен на отмену санкций Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

Предыдущий глава совета директоров "Русала" Матиас Варниг ушел в отставку в начале этой недели после шести лет работы в одном из крупнейших в мире производителей алюминия. Его увольнение также было условием сделки с США.

61-летний Тома был независимым неисполнительным директором в совете директоров "Русала" с июня. В течение 15 лет он также был управляющим партнером в инвестбанка Lazard, оставив пост в 2013 году.

Более того, он является неисполнительным независимым директором совета директоров французского производителя металлов Recylex с 2009 года.

Жан-Пьера Тома

Напомним, что министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", президентом которых являлся олигарх Олег Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции осталась в секретной части доклада.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг и другие.