Россиянин не получит отель "Днепр": Фонд госимущества пригрозил анулировать аукцион

Проданный в ходе аукциона большой приватизации киевский отель "Днепр" по закону не может достаться россиянину. Если победителем окажется гражданин РФ или средства будут иметь российское происхождение, то торги отменят.

Об этом заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook. По его словам, закон Украины запрещает инвестиции из России.

"Законом прямо запрещено инвестировать в украинские активы деньги, имеющие российское происхождение. Понятно, что и сам инвестор не может быть из страны-агрессора. Соответственно, инвестор, который выиграл аукцион, может получить в собственность отель "Днепр" не раньше, чем пройдет проверку на соответствие требованиям законодательства, которые четко ограничивают, кто может подписать договор с государством", – подчеркнул он.

Чтобы выяснить происхождение средств покупателя, Фонд госимущества направил запросы в правоохранительные и другие государственные органы. Опираясь на выводы компетентных структур, будет принято решение: подписывать договор купли-продажи с победителем аукциона или нет.

"Сомнительный, из офшорных зон с непрозрачной структурой собственности и российский капитал не могут участвовать в украинской приватизации. Если вдруг выяснится, что победитель аукциона – россиянин или же его капитал имеет российское или любое другое сомнительное происхождение, Фонд госимущества не заключит с ним договор купли-продажи", – сказал Сенниченко.

Также он отметил, что независимо от результатов проверки, залог за участие в аукционе в сумме 10% от стартовой цены актива участникам не возвращается.

Помимо того, Фонд госимущества внес предложение увеличить сумму залога за участие в аукционе с 10% до 30% от первоначальной стоимости объекта.

"Вместе с Prozorro мы написали проект соответствующего постановления Кабмина. Эта инициатива позволит обезопасить государство от непорядочного инвестора, российского инвестора и от желания нечестных дельцов всевозможными способами пролезть в аукционы", – прояснил Сенниченко.

Аукцион по продаже отеля "Днепр" могут отменить Facebook Дмитрия Сенниченко

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Фонд госимущества в рамках приватизации продал отель "Днепр" в Киеве за 1 млрд 111 млн гривен компании "Смартленд", которая победила в аукционе.

Позже СМИ узнали, что компанию "Смартленд" основал профессиональный игрок в покер Ванхапелто Петтери.

По данным СМИ, реальными владельцами гостиницы "Днепра" может быть группа российских бизнесменов.