"Заткнись россиянин": сеть разозлила реакция Кремля на бедность в России

В России приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви не может более трети семей, у 11% нет возможности покупать жизненно необходимые лекарства, а пятая часть не имеет возможности употреблять фрукты в любое время года.

Таковы последние данные исследования Росстата, передает РБК. Согласно опросу, ежемесячный доход российской семьи должен составлять хотя бы 58 тыс. рублей (23 тыс. грн), чтобы она могла свести концы с концами.

При этом необходимый минимальный доход многодетной семьи оценили в 82 тыс. рублей (33,3 тыс. грн). Семьям пенсионеров достаточно 38 тысяч рублей (15,6 тыс. грн).

Согласно данным исследования, трудности с приобретением необходимых товаров испытывает более 79% российских семей. Половина россиян не может справиться с неожиданными тратами, такими как расходы на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги.

При этом в Кремле заявили , что ожидают разъяснений от Росстата после публикации данных о том, что трети российских семей не хватает денег на приобретение обуви.

"Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных", - цитирует "РИА Новости" пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В России сейчас свыше 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума – 10,2 тыс. рублей (4,12 тыс. грн). Согласно новому "майскому указу" президента Путина, Россия должна к 2024 году добиться снижения уровня бедности.

По данным опроса "Левада-центра", 61% опрошенных социологами в конце прошлого года стыдится того, что жители России живут "в вечной бедности и неустроенности".

Ситуация вызвала волну возмущения у пользователей сети: "Мы всё ещё воюем с кем-то? Я что-то не в курсе...", "Смотря каких граждан же. Вон, миллиардеров стало ещё больше", "Будет достаточно одной таблетки, чтобы эти 79% прекратили испытывать затруднения и начали испытывать интерес к процессу аннигиляции российской власти. Ждем рекомендаций от фармацевтов", "Заткнись россиянин, нам тут СНГ кормить надо", "А так Вы нужду испытываете? А как же стабильность духовные скрепы защита от НАТО? А сограждане?", "С такими темпами скоро 99% будет нищих".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России более 20% домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

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