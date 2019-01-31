Россияне увязли в долгах: вскрылась новая проблема Путина

В России из-за высоких ставок по кредитам и ипотеке население увязло в долгах. Ситуация вызывает сильнейшее беспокойство Всемирного банка и российского Центробанка.

Об этом сказано в материале корреспондента Le Figaro в Москве Пьера Авриля, передает "ИноПресса". Также отмечается, что инфляция в стране превышает рост зарплат.

"Скромная зарплата российского врача не позволяет Марине погасить свой долг в размере одного миллиона рублей (13 тыс. евро), образовавшийся в результате заключения договоров с тремя банками, пользования шестью кредитными картами и процентных ставок в диапазоне от 17% до 40%", - говорится в статье.

Как указано, в декабре 2018 года совокупная задолженность российских домохозяйств достигла рекордных показателей в 210 млрд евро.

"Наряду с традиционными банками, которые в последние месяцы предлагали процентные ставки примерно в 10%, в крупных городах стали процветать микрофинансовые компании, предлагающие прямо у входа в московское метро кредиты от нескольких десятков до нескольких сотен евро, в среднем их ежедневная процентная ставка составляет 2%", - указывает Авриль.

Журналист отметил, что такие высокие процентные ставки в Европе сочли бы неприемлемыми, но в России их считают привлекательными.

"Подобные процентные ставки в Европе были бы сочтены неприемлемыми, здесь же они считаются привлекательными. Однако в сочетании с ожидаемым весной ростом инфляции в 5,6% такие показатели могут способствовать возникновению финансовой пирамиды, что вызывает опасения у Центробанка", - поясняет автор статьи.

Бедность в России droplak.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов предрек России стагнацию и бедность.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.