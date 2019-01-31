|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Россияне увязли в долгах: вскрылась новая проблема Путина

2.5тЧитать материал на украинском

В России из-за высоких ставок по кредитам и ипотеке население увязло в долгах. Ситуация вызывает сильнейшее беспокойство Всемирного банка и российского Центробанка.

Об этом сказано в материале корреспондента Le Figaro в Москве Пьера Авриля, передает "ИноПресса". Также отмечается, что инфляция в стране превышает рост зарплат.

"Скромная зарплата российского врача не позволяет Марине погасить свой долг в размере одного миллиона рублей (13 тыс. евро), образовавшийся в результате заключения договоров с тремя банками, пользования шестью кредитными картами и процентных ставок в диапазоне от 17% до 40%", - говорится в статье.

Как указано, в декабре 2018 года совокупная задолженность российских домохозяйств достигла рекордных показателей в 210 млрд евро.

Новости
Cтыдятся ''вечной бедности'': выяснился шокирующий факт о России

"Наряду с традиционными банками, которые в последние месяцы предлагали процентные ставки примерно в 10%, в крупных городах стали процветать микрофинансовые компании, предлагающие прямо у входа в московское метро кредиты от нескольких десятков до нескольких сотен евро, в среднем их ежедневная процентная ставка составляет 2%", - указывает Авриль.

Журналист отметил, что такие высокие процентные ставки в Европе сочли бы неприемлемыми, но в России их считают привлекательными.

Новости
''Лучше бы в открытую воровали!'' Россиян разозлило новое решение Путина

"Подобные процентные ставки в Европе были бы сочтены неприемлемыми, здесь же они считаются привлекательными. Однако в сочетании с ожидаемым весной ростом инфляции в 5,6% такие показатели могут способствовать возникновению финансовой пирамиды, что вызывает опасения у Центробанка", - поясняет автор статьи.

Бедность в России

Бедность в России

droplak.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов предрек России стагнацию и бедность.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
бедностьРоссиякредитНовости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
5
Смешно
1
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз в каждое название статьи вставляет фамилию Темнейшего... И после этого, хохлы, вы сомневаетесь, что он для вас бог? Ну а про кредиты у входа в метро... это пять!!! Хохлы, специально для вас, дебилов!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Naibadze Petr
Naibadze Petr
В любой развитой стране население имеет задолженность по кредитам, сопастовимую с годовым ВВП. Например,В США она составляет 13 триллионов(!) баксов,в среднем по 120000 баксов на семью. И Обоз почему то не озобочен таким положением дел у своих хозяев. Ну а фото старушки на Красной площади- нонсенс, она молится на Темнейшего. В Нью Йорке 73000 бомжей, в Москве -13000,и обоз это совершенно не волнует, интересно, почему?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наши блоги