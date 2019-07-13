Россияне продолжат "проедать" зарплату: крупный банк забил тревогу

В России жители самую большую часть своих доходов тратят на продукты питания и такая негативная тенденция сохранится.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка "Потребительский индекс Иванова". Отмечается, что во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года.

"Мы предполагаем, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся",— говорится в сообщении аналитиков банка. Сейчас продовольственная инфляция опережает рост реальных доходов.

Доля трат на оплату коммунальных услуг, согласно отчету, незначительно сократилась с 15,4 до 15,2% год к году. Доля расходов на одежду также сократилась — с 10 до 9,7%. При этом доля выплат по кредитам не изменилась (6,6%).

Россияне проедают зарплату retail-loyalty.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в России почти половине семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду. На товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает.

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