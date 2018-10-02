Россияне предрекли рублю резкий обвал

В России население считает, что рубль уже через год ждет резкий обвал по отношению к американской валюте. По их мнению, через три месяца он обвалится с 65 руб./$ до 72 руб./$, а в следующем году стоит ожидать цены в 75,8 руб./$.

Таковы результаты последнего опроса ВЦИОМ, передает РИА-Новости. Всего за изменением курса доллара к рублю следят 56% респондентов — 19% россиян держат руку на пульсе постоянно, а 37% проверяют курс время от времени.

Более половины россиян (66%) хранят сбережения в рублях. Еще пять процентов хранят накопления в долларах, три процента — в евро, один процент — в другой валюте. У 31% россиян сбережений не оказалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября в России курс доллара превысил 70 рублей впервые с 16 марта 2016 года.

В конце сентября россияне начали массово забирать из банков свои валютные сбережения, что может повлечь за собой серьезные негативные последствия для финансовой системы РФ.