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МирСпорт

Россияне предрекли рублю резкий обвал

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В России население считает, что рубль уже через год ждет резкий обвал по отношению к американской валюте. По их мнению, через три месяца он обвалится с 65 руб./$ до 72 руб./$, а в следующем году стоит ожидать цены в 75,8 руб./$.

Таковы результаты последнего опроса ВЦИОМ, передает РИА-Новости. Всего за изменением курса доллара к рублю следят 56% респондентов — 19% россиян держат руку на пульсе постоянно, а 37% проверяют курс время от времени.

Более половины россиян (66%) хранят сбережения в рублях. Еще пять процентов хранят накопления в долларах, три процента — в евро, один процент — в другой валюте. У 31% россиян сбережений не оказалось.

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Россияне предрекли рублю резкий обвал

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 сентября в России курс доллара превысил 70 рублей впервые с 16 марта 2016 года.

В конце сентября россияне начали массово забирать из банков свои валютные сбережения, что может повлечь за собой серьезные негативные последствия для финансовой системы РФ.

Читайте все новости по теме "Падение рубля в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Падение рубля в России
Место
Россия
Объекты
долларкурс валют
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
У хахлов уже 50гривнов за бакс . И нефть по 170 бакса за бараль. Вот это перемога
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Степа Демура,аналитик и финансист,от кого основные фейки идут,лет семь назад обещал доллар по 200, Саша Сотник тоже ""финансист""почти каждую неделю обвал обещает,у него такое рыло противное в очках,он обиженный хули взять с него,да и со всех остальных дебилов.Сейчас серьезные эксперты не берутся предсказывать,что в мире произойдет на следующей неделе,тем более в средне-срочной перспективе,так,что успокойтесь рагули,перемоги вам не видать.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Давиче свiдоме бидло хрюкало-мекало-бекало, что нефть будет по 20 и доллар будет по 200руб... что то вангуют в свiдомой отаре не важнецки.
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