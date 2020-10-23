Россияне обеднели быстрее, чем украинцы

Благосостояние россиян с января по июнь 2020 года снизилось на 10,7% в долларовом выражении. Украинцы за это время обеднели на 9%.

Об этом говорится в ежегодном докладе о богатстве в мире швейцарского банка Credit Suisse, передает "Лента.ру".

Население России стало беднеть почти быстрее всех в мире, в том числе быстрее турок (менее 7%). Больше россиян потеряли жители Норвегии (11%), Мексики (14,2 %), Южной Африки (21,8%) и Бразилии (24,4%). Наибольший рост идет на Филиппинах — 7%.

Причинами такого негативного результата для России стало падение курса национальной валюты, которое началось с марта на фоне потрясений на нефтяном рынке. За полгода российский рубль подешевел к доллару на 13%.

Credit Suisse использует собственную методологию для оценки благосостояния домохозяйств. В ней учитывает капитализация фондового рынка, цены на жилье, валютные курсы и изменения ВВП.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии коронавируса в ближайшие два года количество людей, которые находятся за чертою бедности, возрастет на 150 млн человек. Такие цифры приводят в обзоре Всемирного банка.

По его методологии состояние "крайней бедности" наступает, когда человек живет менее чем на 1,9 доллара в день. Уже в этом году таких людей будет более 9% всех живущих на земле.