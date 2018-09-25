Россияне готовятся к худшему: рынки могут обвалиться уже в этом году

Россияне массово забирают доллары из федеральных банков. По оценкам экономистов, только за август российские банки лишились 1,5 млрд долларов в виде валютных вкладов. Если негативный настрой продолжится и дальше, финансовые рынки РФ могут обвалиться уже к началу 2019 года.

Что будет с рублем и как в России растет финансовая паника - разбирался OBOZREVATEL.

Без веры в будущее

Крупные российские банки терпят убытки от паники на финансовых рынках. Причина таких потрясений проста - из-за усиления санкций россияне стараются максимально быстро забрать валютные вклады, чтобы избежать потери денег.

Лишь за прошлый месяц отток долларовых сбережений составил 1,5 млрд долларов. Даже российские экономисты признают - ситуация может только ухудшится. И заявления российских чиновников об экономической мощи РФ лишь обостряют панику.

В целом на счетах вкладчиков российских банков находится 87 млрд долларов. Это около 40% от всего бюджета страны. Опасаясь ухудшения ситуации, россияне вспоминают о новом “адском” пакете санкций, который сейчас рассматривает Конгресс США.

Речь идет о законопроекте республиканцев, который вводит жесткие ограничения в отношении федеральных банков РФ: ВТБ, ВЭБ, “Сбербанк”, “Банк Москвы” и других. На практике это означает проблемы с долларовыми операциями для российских деловых кругов.

К тому же, 20 сентября президент Дональд Трамп ввел адресные ограничения в отношении тех лиц, которые связанны с властями РФ. Они предусматривают блокирование активов и собственности, а также запрет на проведение каких либо финансовых операций.

Падение из-за санкций

Позиции фондового рынка РФ с каждым месяцем ухудшаются. Из-за отсутствия адекватного ответа на санкционную политику со стороны США, банки России ожидают потрясения. Очевидно, в нынешней глобальной экономике без международной валюты - доллара, сложно вести торговлю с иностранными партнерами. Опрошенные OBOZREVATEL экономисты сходятся во мнении, что разрушительный эффект от санкций Штатов может быть уже в ноябре.

Экономист Алексей Кущ уверен, наибольшая угроза для экономики РФ - отсутствие инвестиций в ценные бумаги.

“Процесс вывода капитала усиливается, это связано с санкциями. Больше всего опасений вызывает у россиян ограничение на введение инвестиций в долговые обязательства. Если самый жесткий пакет санкций будет принят, отток капитала увеличится в разы. При этом в России большая часть депозитов находится в рублях, в зависимости от банков это примерно 60%. Население нервно реагирует на валютные скачки. Поэтому люди забирают депозиты в рублях, а затем конвертируют их уже в доллары”, - сказал эксперт.

Кроме санкций США, российским властям советуют бояться и возможных ограничений со стороны Великобритании. Если Штаты еще не дошли до серьезных "ударов", то в Лондоне могут пошатнуть экономическое влияние олигархов из РФ.

"Несколько миллиардов долларов в Лондоне есть. В Европе это первый финансовый центр, поэтому британцев также стоит опасаться", - пояснил OBOZREVATEL ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

Учитывая долгоиграющую историю с отравлением семьи Скрипалей, а также жесткие выпады премьер-министра Терезы Мэй, реальные санкции могут быть приняты уже скоро.

По мнению же экономиста, США в нынешней редакции не полностью использовали свой арсенал финансовых инструментов.

"Не верю, что американцы пойдут на реальные санкции. До сих пор все ограничения носят виртуальный характер, которые влияют на валютный курс, индексы, но по экономике в широком смысле не бьют. Почему они выбирают такие меры? Допускаю даже влияние каких-то агентов в политическом истеблишменте в США", - подытожил Савченко.