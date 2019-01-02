Россиянам предрекли новый рост цен: что подорожает больше всего

В России вступило в силу решение о повышении налога на добавленную стоимость до 20%. Рост ставки НДС – ключевой фактор, который ускорит инфляцию в 2019 году.

Повышение налога на добавленную стоимость приведет к увеличению расходов каждого платежеспособного россиянина в среднем на 5 тысяч рублей (около 2 тысяч гривен) в год, сообщает РБК.

В частности, вследствие повышения НДС больше всего подорожают товары с длинной производственной цепочкой и высокой наценкой, например: одежда, бытовая техника, недвижимость, платные медицинские услуги.

Жилищно-коммунальные услуги из-за роста НДС подорожают в два этапа. Обычно в России тарифы ЖКХ растут каждый год на размер прошлогодней инфляции. Но в 2019 году они вырастут в среднем на 1,7% с 1 января и еще на 2,4% – с 1 июля.

Рост НДС повлияет и на цены на бензин. Кроме того, подорожают автомобили большинства брендов. Повышение цен уже анонсировали сразу несколько производителей, включая АвтоВАЗ, Nissan, Mitsubishi и Ford Sollers.

Согласно опросам, в России около 80% крупных компаний планируют повысить цены из-за роста ставки налога на добавленную стоимость. Часть компаний начала подстраиваться заранее и повысила цены еще перед Новым годом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

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