МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Россиян напугали новым ростом цен: что подорожает больше всего

2.8тЧитать материал на украинском

Центральный банк Российской Федерации прогнозирует, что в 2019 году в стране вырастут цены на бензин, сигареты, вино и автомобили.

В частности, топливо и табак подорожают в пределах 4,6%, алкоголь – 0,9%, автомобили – 0,2%, следует из доклада "О денежно-кредитной политике", передают "Известия".

Среди основных причин роста цен – повышение со следующего года налога на добавленную стоимость, а также акцизов на бензин, табак и автомобили.

Новости
Пессимизм достиг максимума: российские бизнесмены признали провал экономики

При этом эксперты подчеркивают, что удорожание бензина повлечет рост расходов на транспортировку, что почувствуют на себе практически все производители. В следствие этого ожидается, что в 2019 году также вырастут цены на бытовую технику, электронику, обувь и одежду. В группе риска также хлебобулочные изделия, фрукты и овощи.

По прогнозам Банка России, в этом году инфляция не выйдет за пределы 4%, однако в следующем она может увеличиться до 5-5,5%, а на пике и до 6%. Основной прирост придется на I квартал.

Россиян напугали новым ростом цен: что подорожает больше всего

"Известия"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
252
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Это катастрофа!!! Какой удар по золотой молодежи!!! Майдана в Мордоре уже не избежать!!!!!!!!!!((((((((((((((((
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Посмеяло
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги