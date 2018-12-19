Россиян напугали новым ростом цен: что подорожает больше всего

Центральный банк Российской Федерации прогнозирует, что в 2019 году в стране вырастут цены на бензин, сигареты, вино и автомобили.

В частности, топливо и табак подорожают в пределах 4,6%, алкоголь – 0,9%, автомобили – 0,2%, следует из доклада "О денежно-кредитной политике", передают "Известия".

Среди основных причин роста цен – повышение со следующего года налога на добавленную стоимость, а также акцизов на бензин, табак и автомобили.

При этом эксперты подчеркивают, что удорожание бензина повлечет рост расходов на транспортировку, что почувствуют на себе практически все производители. В следствие этого ожидается, что в 2019 году также вырастут цены на бытовую технику, электронику, обувь и одежду. В группе риска также хлебобулочные изделия, фрукты и овощи.

По прогнозам Банка России, в этом году инфляция не выйдет за пределы 4%, однако в следующем она может увеличиться до 5-5,5%, а на пике и до 6%. Основной прирост придется на I квартал.

"Известия"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

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