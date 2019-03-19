Россия завершила еще один мегапроект в Черном море

В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток", который проложили по дну Черного моря из Анапского района России в Турцию.

Как сообщил оператор проекта South Stream Transport B.V, это является символом завершения всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море, передает ТАСС.

В техническую операцию, которая называется надводный захлест, входит подъем двух секций с морского дна на специальную конструкцию над водой и их сварку в одну нитку газопровода. Общий вес, который был поднят во время работ составил около 409 т. После тщательной проверки сварного шва нитку газопровода уложили на дно моря на глубину 32 м. Данную операцию провели на обеих нитках в российских водах в январе-феврале 2019 года.

Глубоководная укладка осуществлялась крупнейшим в мире строительным судном Pioneering Spirit, на прибрежных участках было задействовано судно Lorelay. После окончания операции надводного захлеста было осуществлено физическое соединение участка берегового примыкания в РФ у города Анапа с приемным терминалом у населенного пункта Кыйыкей в турецком районе Фракия.

Турецкий поток Корреспондент.net

Компрессорная станция "Русская", обеспечивающая давление для транспортировки газа по Черному морю, уже готова к использованию. Эксплуатация нового газопровода запланирована на конец 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции.

19 ноября российский монополист завершил строительство газопровода "Турецкий поток" и запустил поставки газа по нему. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

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