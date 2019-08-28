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Россия запустит поезда по Крымскому мосту: оккупанты назвали сроки и направления

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Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих заявил, что движение поездов по Крымскому мосту запустят в декабре 2019 года.

При этом уже к лету 2020 года будет запущено одиннадцать маршрутов из оккупированного полуострова, сообщает "Керчь.ФМ".

В частности, поезда соединят Крым с Ростовом-на-Дону, Екатеринбургом, Краснодаром, Кисловодском, Мурманском, Казанью, Архангельском, Челябинском, Пермью, Новосибирском, Брянском и Воркутой.

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Железнодорожное сообщение Ростова с Крымом будет запущено до конца года – сразу после сдачи в эксплуатацию железнодорожной части Керченского моста.

На сегодняшний день железнодорожное сообщение на полуострове осуществляет "Крымская железная дорога". Ожидается, что именно она и будет обслуживать все маршруты из России.

Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года

Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года

"Крымский мост"

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Крымский мост Новости Крыма
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Нация воинов уже поскулила про агрессию?
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1
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Петр Апраксин, Нация воинов готова дальше за свою независимость с москалями сражаться. Желаю, что бы пару составов вместе с мостом передали привет хору Александрова.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А где начальник транспортного цеха? т.е. Медовар?
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свет воин
свет воин
Свидомые, вэлкам в Крым! :-) Мост кататься будем!? :-)
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