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6 декабря • обновлено в 13:49
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Россия заплатит: стало известно, сколько получит Украина за транзит нефти

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Российская компания "Транснефть" заплатит около 1,7 млрд долларов "Укртранснафте" за транспортировку сырья по территории Украины.

Контракт будет действовать с 1 января 2020 года по 1 января 2030 года. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на сообщение "Транснефти".

После десятилетнего транзита договор будет продлеваться на 1 календарный год до тех пор, пока одна из сторон предварительно не уведомит другую.

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При этом в украинской компании отметили, что это соглашение гарантирует безопасную работу нефтетранспортной системы Украины на длительное время и обеспечивает сырьем транзитные магистрали в направлении Европы. Также это стабильный источник доходов "Укртранснафти".

Российская компания "Транснефть" заплатит 1,66 млрд долларов "Укртранснафте"

Российская компания "Транснефть" заплатит 1,66 млрд долларов "Укртранснафте"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Теги
нефть Укртранснефть
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
И кстати, никаких истерик по поводу транзита. А все потому, что американцев транзит нефти не очень интересует, в отличие от транзита газа.
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