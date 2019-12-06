Россия заплатит: стало известно, сколько получит Украина за транзит нефти

Российская компания "Транснефть" заплатит около 1,7 млрд долларов "Укртранснафте" за транспортировку сырья по территории Украины.

Контракт будет действовать с 1 января 2020 года по 1 января 2030 года. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на сообщение "Транснефти".

После десятилетнего транзита договор будет продлеваться на 1 календарный год до тех пор, пока одна из сторон предварительно не уведомит другую.

При этом в украинской компании отметили, что это соглашение гарантирует безопасную работу нефтетранспортной системы Украины на длительное время и обеспечивает сырьем транзитные магистрали в направлении Европы. Также это стабильный источник доходов "Укртранснафти".

Российская компания "Транснефть" заплатит 1,66 млрд долларов "Укртранснафте"

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

Компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся