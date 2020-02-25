Россия заплатит Беларуси огромную компенсацию за грязную нефть: названа сумма

Беларусь и РФ подписали протокол о компенсации за загрязненную российскую нефть, которая оказалась в трубопроводе "Дружба" весной 2019 года, из расчета $15 за баррель.

Об этом сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает interfax.by. Речь идет о компенсации за 563 тыс. тонн грязной нефти, которую успел переработать Мозырский НПЗ и работа нефтехимической отрасли была временно парализована.

Таким образом, Беларусь может получить от российской "Транснефти" $61,6 миллионов.

"Сейчас ведется активная работа, подписан уже протокол о том, что российская сторона готова компенсировать, и ведется работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода", – сказал Сизов.

Он уточнил, что "речь идет о сумме по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в эту историю с грязной нефтью, – это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии".

Грязная российская нефть Коллаж

Отметим, ранее посол Беларуси в Москве Владимир Семашко заявлял, что Минск рассчитывает на компенсацию потерь в размере около $70 млн.

"Транснефть" же объявила о готовности возместить $15 за каждый "грязный" баррель и зарезервировала для этого 23 млрд российских рублей. Однако претензии европейских покупателей достигают 30−40 долларов за баррель.

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей недавно заявил, из-за российской грязной нефти и введенных Кремлем ограничений на поставку нефтепродуктов республика потеряла более $2 млрд.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.