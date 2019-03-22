Россия замахнулась на рекордные поставки газа в Европу

"Газпром" может достигнуть уровня поставок газа в Европу в объеме 200 млрд кубометров в год.

"Мы планируем, по крайней мере, сохранить уровень поставок газа в Европу", – сообщил заместитель председателя правления российского газового монополиста Андрей Круглов, передает ТАСС.

Он напомнил, что еще несколько лет назад "Газпром" ориентировался на показатели порядка 160 млрд кубометров в год и считал, что это хорошо.

"Сейчас мы с уверенностью говорим о том, что уровень 200 млрд кубометров в год и больше – это тот ориентир, к которому мы стремимся", – резюмировал Круглов.

По предварительным данным, в 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4%, до 497,6 млрд кубометров, а экспорт газа – на 4%, до 201,8 млрд кубометров. В 2017 году добыча холдинга составляла 472 млрд кубометров, экспорт – 194,4 млрд кубометров.

В 2019 году российский газовый монополист планирует добыть 495,1 млрд кубометров газа.

Напомним: глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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