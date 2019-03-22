|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Россия замахнулась на рекордные поставки газа в Европу

1.4тЧитать материал на украинском

"Газпром" может достигнуть уровня поставок газа в Европу в объеме 200 млрд кубометров в год.

"Мы планируем, по крайней мере, сохранить уровень поставок газа в Европу", – сообщил заместитель председателя правления российского газового монополиста Андрей Круглов, передает ТАСС.

Он напомнил, что еще несколько лет назад "Газпром" ориентировался на показатели порядка 160 млрд кубометров в год и считал, что это хорошо.

Новости
Украина привлечет новых союзников для борьбы с "Газпромом"

"Сейчас мы с уверенностью говорим о том, что уровень 200 млрд кубометров в год и больше – это тот ориентир, к которому мы стремимся", – резюмировал Круглов.

По предварительным данным, в 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4%, до 497,6 млрд кубометров, а экспорт газа – на 4%, до 201,8 млрд кубометров. В 2017 году добыча холдинга составляла 472 млрд кубометров, экспорт – 194,4 млрд кубометров.

В 2019 году российский газовый монополист планирует добыть 495,1 млрд кубометров газа.

Россия замахнулась на рекордные поставки газа в Европу

Напомним: глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости РоссииГазпром
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
7
4
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ну фсе, точно фклочья...окончательно!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры мы поможем вам изолироваться от российского капитала)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения