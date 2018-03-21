Россия закрыла границу для грузовиков из Украины

Из-за сбоя програмного обеспечения Россия частично ограничила въезд фур, движущихся со стороны Харьковской и Сумской областей.

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, на пунктах пропуска находится уже 80 грузовиков.

dpsu.gov.ua

В пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) находится 45 грузовиков, в пункте пропуска "Екатериновка" (Сумская область) — 35.

Согласно заявлению пограничного представителя России, на пропускных пунктах в Белгородской и Воронежской областях проезд грузовых транспортных средств временно ограничен из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов.

Как сообщал "Обозреватель", 21 марта Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией.