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22 ноября • обновлено в 12:26
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"Цена вопроса – высока": Россия решилась на радикальные меры по Крымскому мосту

5.3т
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В России власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска электропоездов из региона по Крымскому мосту.

"Я считаю, что у нас с Крымом общие задачи, общие вызовы, и я уверен, что максимально активное транспортное сообщение между Краснодарским краем и Крымом позволит нам более активно привлекать туристов", – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает "ТАСС".

В частности, по его словам, изучается возможность запуска электричек за счет государственно-частного партнерства.

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"Вопрос, конечно, пока только прорабатывается. Есть цена вопроса, и она достаточно высокая - может быть, пойдем по пути государственно-частного партнерства... Возможность быстро добраться из одного региона в другой только "подогреет" интерес отдыхающих к этому направлению", – резюмировал Кондратьев.

Изучается возможность запуска электропоездов за счет государственно-частного партнерства

Изучается возможность запуска электропоездов за счет государственно-частного партнерства

"Крымский мост"

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Крымский мост Новости Крыма
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Комментарии
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Уринцы вы всех соседей запугали нелюди?)))) Жалкие вы и убогие твари, с которыми никто не считается)))
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Андреев Анатолий
Андреев Анатолий
"Обозреватель" становится всё смешнее... Цитата: Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре... Билеты уже давно продаются.Проснитесь,журналажники!
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Анально-фантомные боли цеевропейцев.
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