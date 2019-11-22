"Цена вопроса – высока": Россия решилась на радикальные меры по Крымскому мосту

В России власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска электропоездов из региона по Крымскому мосту.

"Я считаю, что у нас с Крымом общие задачи, общие вызовы, и я уверен, что максимально активное транспортное сообщение между Краснодарским краем и Крымом позволит нам более активно привлекать туристов", – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает "ТАСС".

В частности, по его словам, изучается возможность запуска электричек за счет государственно-частного партнерства.

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"Вопрос, конечно, пока только прорабатывается. Есть цена вопроса, и она достаточно высокая - может быть, пойдем по пути государственно-частного партнерства... Возможность быстро добраться из одного региона в другой только "подогреет" интерес отдыхающих к этому направлению", – резюмировал Кондратьев.

Изучается возможность запуска электропоездов за счет государственно-частного партнерства "Крымский мост"

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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