Россия взвинтила мировые цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок в среду, 12 февраля, выросли в ходе азиатских торгов на ожидании решения России относительно рекомендации по сокращению добычи.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 54,90 доллара за баррель, что на 3% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,9% – до 50,53 доллара за баррель.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,6% – до 51,32 доллара за баррель.

Котировки Urals Maanimo

Стоимость сырья растет на ожиданиях о решении России относительно рекомендации технического комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи нефти.

В частности, накануне министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что "Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета, с целью оценки ситуации, и определения взвешенного подхода, основанного на интересе рынка в целом".

"Поскольку Россия колеблется по поводу сокращения добычи, ОПЕК может быть вынужден действовать в одиночку", – заявил старший рыночный аналитик OANDA в Сингапуре Джефри Холли.

Цены на нефть эталонных марок в среду, 12 февраля, выросли в ходе азиатских торгов на ожидании решения России относительно рекомендации по сокращению добычи

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

По состоянию на 27 января количество зараженных достигло 2794 человек, погиб уже 81 человек.

За пределами материкового Китая подтвердили случаи заражения коронавирусом в Гонконге (8 случаев), Макао (5 случаев), Таиланде (8 случаев), Австралии (5 случаев), Малайзии (4 случая), Сингапуре (4 случая), Франции (3 случая), Японии (4 случая), Южной Кореи (4 случая), Тайване (5 случаев), США (5 случаев), Вьетнаме (2 случая), Непале (1 случай), Канаде (1 "вероятно подтвержденный" случай ) и на острове Хайнань (подтвержден 31 случай).

Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

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