Россия выплатит около $76 млн Казахстану за грязную нефть

Россия выплатит Казахстану компенсацию по $15 за баррель нефти, загрязненной в балтийском порту Усть-Луга. Общая сумма может составить около $76 млн.

Об этом со ссылкой на несколько анонимных источников пишет Bloomberg. Выплачивать будет российская компания-оператор "Транснефть" для казахского "Казтрансойл".

"В сумму компенсации входит все: потеря качества, простои, хранение", – заявил один из источников.

По предварительным условиям сделки двух компаний, РФ будет возмещать убытки "Казтрансойл" или грузоотправителям Казахстана, которые сдали в систему качественное сырье, а потом получили загрязненную нефть. Из этих денег Казахстан возместит потери покупателям.

Нефтепровод ТАСС

По предварительным подсчетам, объем грязной нефти составил из 5 млн тонн целых 700 000 тонн.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле Беларусь потребовала у РФ компенсацию за некачественную нефть. Первым поступление нефти с серьезными отклонениями по качеству ощутил Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

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